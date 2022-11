Pistoia, torna il premio nazionale Antonino Caponnetto per la cultura della legalità, organizzato dalla Fondazione Un Raggio di luce Onlus e dal Centro di documentazione e di progetto Don Lorenzo Milani.

Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia e nell’anno che segna il trentesimo anniversario della strage di Capaci e il ventesimo anniversario della morte del giudice Antonino Caponnetto, si torna a mettere al centro la legalità con il premio Caponnetto. I vincitori dell’edizione 2022 sono tre: Eugenia Carfora, preside dell’Istituto tecnico e alberghiero Francesco Morano di Caivano in provincia di Napoli, diventata un esempio e un modello di integrazione e di recupero per ragazzi che vivono in un ambiente difficile; Chiara Frazzetto, che a soli 21 anni ha visto la sua famiglia sterminata, vittima del racket delle estorsioni e tuttavia non si è data per vinta, restando in Sicilia a lottare; Giuseppe Piraino, 50 anni, imprenditore palermitano che ha detto “no” agli estorsori e grazie al suo aiuto i carabinieri hanno arrestato boss e gregari del clan del Borgo Vecchio.

La consegna dei premi avverrà il 6 dicembre nel corso di una giornata dedicata, in occasione dell’anniversario della morte del Giudice Caponnetto. La cerimonia inizierà la mattina al Piccolo Teatro Mauro Bolognini di Pistoia, con gli studenti e gli insegnanti delle scuole superiori del pistoiese che, oltre ai vincitori, incontreranno Dario Riccobono, presidente di Addio Pizzo Travel, e assisteranno allo spettacolo teatrale estratto di Se dicessimo la verità – Ultimo Capitolo di Giulia Minoli e Emanuela Giordano.