Incidente a Livorno. Muore un 76enne

Livorno, un altro incidente finito in tragedia per le strade della città portuale toscana. La polizia polizia municipale del comune indaga sulla morte di un uomo alla guida di uno scooter.

Nella mattina di martedì 15 novembre nei pressi della rotatoria dei Quattro Mori a Livorno è avvenuto un incidente. Un uomo di 76 anni si trovava alla guida di uno scooter quando si è scontrato con un auto. A causa dell’impatto con l’automobile il signore è caduto a terra, riportando una contusione alla spalla. Sul posto sono intervenuti i soccorsi. Al momento dell’incidente, il 76enne è stato subito soccorso dall’equipaggio di un’ambulanza del 118 ma, dalle sue prime reazioni, non mostrava aver riportato gravi conseguenze. La situazione sembra sia precipitata nel tragitto in ambulanza. Infatti da quanto riportato risulterebbe che purtroppo, una volta arrivato in ospedale, le sue condizioni si siano aggravate: poco dopo l’arrivo al presidio ospedaliero di Viale Alfieri, intorno alle 12.30, l’uomo è deceduto.

Al momento sul caso stanno effettuando gli accertamenti gli agenti della polizia municipale di Livorno che già erano intervenuti sul luogo dell’incidente per i rilievi. Spetterà a loro ricostruire con esattezza la dinamica dell’evento tragico sul quale potrebbero fare chiarezza anche le telecamere della zona.