Pistoia, fiamme in pineta a Marliana

Il forte vento rende difficile l’intervento degli elicotteri nel comune di Marliana, ma sono in arrivo 2 Canadair. Evacuata per precauzione una persona disabile.

Un incendio, alimentato dal forte vento, si sta sviluppando velocemente in una pineta ad Avaglio, nel comune di Marliana (Pistoia). Lo rende noto la protezione civile regionale.

Sul posto stanno arrivando tre squadre del coordinamento volontariato toscano, due squadre di operai dell’Unione dei comuni Appennino Pistoiese e il direttore delle operazioni. In arrivo anche personale dei vigili del fuoco. Sono in arrivo anche due Canadair per cercare domare le fiamme.

L’incendio si sta propagando su due diverse direttrici: una nei dintorni del paese e l’altra verso la frazione di Panicagliora. Per facilitare le operazioni dei vigili del fuoco è stata chiusa la strada provinciale che porta verso il centro del paese. Per precauzione il personale sanitario del 118 ha trasferito una persona disabile, in quanto l’abitazione dove si trovava era vicina all’area interessata dall’incendio.

“Temo, purtroppo – dice il sindaco di Marliana, Marco Traversari – che le cause siano dolose, in quanto le fiamme sono divampate nel mezzo di un bosco e non può pertanto trattarsi di un abbruciamento che, in genere, viene fatto su terreni a bordo strada”.