Pistoia, comunali: Branchetti candidato polo sinistre e Verdi

Francesco Branchetti è il candidato sindaco alle prossime Comunali di Pistoia del Polo progressista ed ecologista formato da Sinistra Civica Ecologista, Verdi – Europa Verde, Sinistra Italiana, Articolo Uno, Rifondazione Comunista. Branchetti, 58 anni, laureato in Scienze infermieristiche e in Pedagogia e Psicologia, è infermiere coordinatore di un reparto di Medicina all’ospedale San Jacopo di Pistoia.

Nella presentazione della sua candidatura Branchetti ha detto di puntare “a fare di Pistoia una città pubblica, sostenibile, meno diseguale e più giusta”, ha annunciato che “la sua sarà una campagna elettorale non faraonica e dispendiosa, ma in cui cercherà il contatto diretto con i cittadini” e di “voler riportare le persone ad impadronirsi dei propri sogni come quello di vivere in una città aperta, capace di essere a misura di bambino, di far leva su scuola e istruzione”.

“Credo -ha concluso Branchetti- che puntare sull’ambiente significhi considerare, prima di compierle, la sostenibilità delle scelte in ogni campo”, “dobbiamo domandarci quali effetti avranno, tra 10 o 30 anni. Solo con pensieri lunghi possiamo riuscire a dare un buon futuro”.