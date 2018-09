Motociclista ubriaco ignora alt polizia, denunciato 30enne nel pisano

Nel pisano un motociclista si è messo alla guida della sua moto di grossa cilindrata completamente ubriaco, con un tasso di alcol nel sangue pari a oltre quattro volte il limite consentito, e poi ha ignorato l’alt della polizia stradale, tentando la fuga con manovre pericolose.

Il centauro, 30enne, è stato bloccato dalla polstrada al termine di un breve inseguimento e denunciato per guida in stato di ebbrezza. La patente gli è stata ritirata e la moto confiscata. L’episodio è accaduto lo scorso fine settimana lungo il litorale pisano.

Complessivamente, sono più di 100 i veicoli controllati dalla polstrada in Toscana lo scorso fine settimana, nelle province di Siena, Pisa e Lucca. Le verifiche sono state condotte con alcol test e drug test. Otto automobilisti sono stati trovati alla guida con valori di alcol oltre il limite consentito dalla legge. Per cinque di questi, che avevano un tasso di oltre 0,8 grammi per litro, è scattata la denuncia penale.