Pisa: “oggi non si spaccia’, il 9 febbraio corteo di cittadini contro i pusher in zona stazione

Si chiama ‘Oggi non si spaccia’ l’iniziativa promossa da un comitato di quartiere pisano insieme all’associazione Sguardo di Vicinato per contrastare pusher, spaccio di droga e degrado urbano nell’area tra via Cattaneo e la zona della stazione, in programma il prossimo 9 febbraio. Il ritrovo è fissato alle 17.45 davanti alla chiesa di via Cattaneo, con partenza alle 18 e un percorso che attraverserà via Cattaneo, via Guerrazzi, via Bonaini, la galleria Gramsci e via Vespucci.

“Scendiamo in piazza – spiega Niko Pasculli, presidente del comitato di quartiere – per riprenderci i nostri quartieri dalla criminalità e ribadire che le strade sono dei cittadini e delle attività commerciali, non dei pusher”

“La droga -aggiunge- è un fenomeno gravissimo e vediamo purtroppo abbassarsi sempre più l’età di chi ne fa uso, arrivata fino ai 12 anni. E’ il momento di dire basta allo spaccio e alla microcriminalità”.

Secondo Alessandra Orlanza, consigliera comunale di Fdi e presidente di Sguardo di vicinato, “la manifestazione ha un carattere civico: sfileremo contro lo spaccio senza bandiere politiche e per questo l’invito è aperto a tutti per dimostrare che siamo tanti e rompere il muro di paura che sfavorisce lo sviluppo delle attività criminali”.