Pisa: denunciato pusher minorenne dopo colluttazione con carabinieri

Un pusher minorenne di origine tunisina è stato denunciato dai carabinieri di Pisa per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale per avere reagito con violenza al controllo dei militari che lo hanno sorpreso davanti alla stazione ferroviaria mentre cedeva a un tossicodipendente una dose di cocaina.

Alla scena hanno assistito gli inquirenti che si sono avvicinati e il ragazzino ha tentato di sfuggire al controllo nascondendo in bocca la dose di stupefacente per poi disfarsene durante una colluttazione con i carabinieri.

Il pusher è stato accompagnato in una comunità per minori a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sull’episodio è intervenuto anche il deputato pisano della Lega Edoardo Ziello, esprimendo “solidarietà al carabiniere aggredito” e sottolineando che “operazioni di prevenzione e controllo come questa sono essenziali per contrastare microcriminalità, spaccio di droga e il diffondersi del degrado sociale in città”.