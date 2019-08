Nate altre 30 tartarughe marine a Rimigliano (Li)

Sono 30 le tartarughine che nel corso della notte appena trascorsa sono uscite dalle uova che si sono schiuse dal nido sulla spiaggia di Rimigliano nel Comune di San Vincenzo (Livorno).

La prima, spiegano da Arpat, è uscita alle 22.50 e la trentesima alle 5 di stamani. A queste si aggiungono le 38 piccole, nate la notte tra sabato e domenica. Nel frattempo il

monitoraggio di 24 ore da parte delle associazioni e dei volontari continua, in attesa di altre possibili nascite previste anche per stanotte, con la presenza della stessa Arpat che monitora il sito per conto dell’Osservatorio toscano per la biodiversità della Regione Toscana.