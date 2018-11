Pisa: dal Sant’Anna ‘dieta’ a base cannabis

La nuova azienda (ono spi-off dell’ateneo) si chiama ‘Canapisti’ e ha l’obiettivo di esplorare la realizzazione e l’utilizzo di prodotti di alta qualità a base di varietà legali di cannabis nei settori alimentari, cosmetici e farmaceutici. Il primo prodotto presto reperibile sul mercato sono i microgreen di canapa, ovvero piccole plantuline appena germinate di cannabis, dall’alto valore nutraceutico che possono essere usati nell’insalata o in un sugo al pesto.

Tutti gli articoli destinati alla commercializzazione sono sviluppati attraverso lo studio e attività di ricerca scientifica, in modo da garantire una vasta gamma di prodotti per migliorare la qualità della vita e aumentare il benessere del consumatore. ‘Canapisti’ nasce dalla volontà di Marco Martinelli ex allievo della Scuola Superiore Sant’Anna, ora dottorando di ricerca presso il laboratorio PlantLab dello stesso ateneo, e dell’azienda L’Ortofruttifero di San Giuliano Terme (Pisa) per produrre, trasformare, commercializzare canapa e prodotti derivati, facendo ricerca in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna e utilizzando le linee produttive dell’azienda L’Ortofrtuttifero.

Il primo prodotto presto reperibile sul mercato sono i microgreen di canapa, ovvero piccole plantuline appena germinate di cannabis, si tratta di germogli di canapa dall’alto valore nutraceutico che possono essere usati nell’insalata o in un sugo al pesto. ‘Canapisti’ è l’unica azienda italiana che mette in commercio questo prodotto: inoltre la spin off propone differenti tipologie di prodotti, come le piantine di Cannabis legale da utilizzare per tisane e Oli essenziali di canapa. “Usiamo le nostre competenze – spiega marco Martinelli – per coltivare e migliorare le proprietà della pianta riportando in auge una pianta stigmatizzata e mal vista, regalandole nuova luce. E’ una sfida scientifica e imprenditoriale per sviluppare nuove varietà di canapa sia nel settore food che farmaceutico”.