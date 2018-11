Bollywood Party: il festival River to River scalda i motori con il dj set elettronico di Indian Man al Buh!

Un Bollywood Party tutto dedicato ai suoni e ai sapori dell’India contemporanea. In programma alle 20.00 cena con specialità indiane in collaborazione con l’associazione Gli Anelli Mancanti e dalle 23.00 si balla sulla “Bhangra fusion” di Indian Man. Venerdì 30 novembre dalle 20.00 presso BUH! Circolo culturale urbano in via Panciatichi, 16

Sarà Indian Man con il suo viaggio musicale all’insegna dell’elettronica con tocchi di garage, hip hop, e un mix di testi in lingua madre e suoni punjabi, il dj e producer protagonista del River To River Preview Bollywood Party, in programma venerdì 30 novembre, dalle 23.00 in poi presso il BUH, circolo culturale urbano (via Panciatichi, 16). L’anteprima fa parte degli eventi speciali organizzati in occasione della 18/a edizione del River to River Florence Indian Film Festival, l’unico festival in Italia interamente dedicato alla cinematografia indiana, che si terrà dal 6 all’11 dicembre al cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour 50/r) e in vari spazi della città (www.rivertoriver.it).

Talento emergente della scena elettronica internazionale (si è esibito a festival del calibro di Glastonbury, Goulash Disko, Shambala, Latitude, Boomtown, Nozstock, Port Eliot e di recente Womad) i dj set di Indian Man spaziano dai classici di Bhangra ai più moderni suoni d’ispirazione garage, ai quali si aggiungo testi originali in lingua madre con suoni punjabi che simboleggiano i beat degli asiatici britannici di terza generazione.

La serata si aprirà alle ore 20.00 con “samosa street food” in collaborazione con l’associazione Gli Anelli Mancanti. I cuochi Kamran Mohammad e Ousmane Saeed delizieranno il pubblico del BUH con alcune specialità, tra cui i “samosa”, tradizionali pietanze che consistono generalmente in un guscio triangolare di pasta, fritti o cotti al forno, farcite principalmente con patate ma anche con cipolle, piselli, lenticchie, carne e varie spezie locali. I samosa saranno cucinati sia nella versione originale, che nella versione vegetariana.

Info: apertura porte ore 20.00; contributo d’ingresso all’attività culturale 7 €

Ingresso riservato ai soci ENTES 2018/2019; costo tessera 2018/2019 ENTES – BUH! Circolo culturale urbano 3 €