Pisa: cade albero monumentale, nessun ferito

Un grosso albero in un parco del centro di Pisa è improvvisamente crollato a terra, per fortuna senza provocare danni a cose e persone, nel primo pomeriggio.

Le cause del crollo non sono ancora chiare e potrebbero non essere collegate alle condizioni meteo ma più probabilmente a un deficitario stato di salute dell’albero. Sul posto sono

intervenuti i vigili del fuoco per rimuoverlo.

Sottopassi allagati invece la notte scorsa e disagi a Pietrsanta per il forte temporale che in poche ore ha fatto cadere fino a 70 millimetri di pioggia in alcune zone. I fulmini hanno mandato in corto qualche semaforo tra i quali l’impianto di allarme del sottopasso n° 115 dove un automobilista è rimasto bloccato ed è stato assistito dalla polizia di stato. Circa un’ora dopo il sottopasso era tornato agibile. Problemi, in alcune zone, anche per l’impianto di illuminazione. E’ il bilancio del Comune di Pietrasanta dell’evento temporalesco che si è abbattuto sulla Versilia tra la notte di venerdì e sabato.

La manutenzione straordinaria di alcuni fossi, attivata nelle scorse settimane dalla neo amministrazione comunale, spiega una nota, ha evitato l’allagamento delle area più a rischio. A visionare alcune delle criticità segnalate è arrivato nella prima mattina il sindaco, Alberto Giovannetti che ha disposto la manutenzione straordinaria, anche in vista di nuovi eventi temporaleschi, delle griglie del fosso dei Frati, Fosso dei Salesiani e Fosso Accademia. Il Comune di Pietrasanta ha diramato anche l’alert system alla popolazione. .