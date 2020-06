Pisa: barca si rovescia per salvare cavallo, un morto

E’ stato ritrovato ormai privo di vita il corpo della persona dispersa durante un tentativo di salvataggio di un cavallo caduto in un laghetto all’interno di un maneggio a Migliarino Pisano.

E’ un giovane originario della Costa d’Avorio, di 23 anni, residente a Pontedera (Pisa), ma da mesi domiciliato a Pisa,l’uomo morto stamani annegato in un lago artificiale all’interno di un maneggio a Migliarino Pisano mentre insieme ad altre persone a bordo di un barchino tentava di trarre in salvo una cavalla fuggita da un’area recintata. La dinamica dei fatti è stata ricostruita dai carabinieri.

Secondo quanto si è appreso, l’animale, di proprietà di una scuderia di Montecatini Terme (Pistoia), è fuggito dal recinto finendo in acqua e il personale dipendente della scuderia ha tentato di recuperarlo ma improvvisamente la piccola imbarcazione, a bordo della quale in quel momento si trovavano quattro persone (e non due come riferito nell’immediatezza dei soccorsi), si è capovolta. Il giovane, che probabilmente non sapeva nuotare, è colato a picco subito, annegando, e il corpo ormai privo di vita è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Il laghetto artificiale in alcuni punti raggiunge una profondità di circa otto metri.