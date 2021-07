🎧 Pisa, Balneari chiedono divieto di accesso a spiagge di notte Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:14 Share Share Link Embed

Pisa, alla luce dei nuovi episodi di vandalismo e piccoli danneggiamenti, avvenuti nella notte tra il 6 e 7 luglio negli stabilimenti balneari del litorale pisano, la Confcommercio di Pisa torna a chiedere alle autorità competenti la chiusura delle spiagge dall’1 alle 5 del mattino “per mettere un freno agli atti di vandalismo purtroppo sempre più frequenti che proseguono incontrollati”.

Dice il presidente Sib Confcommercio di Pisa Fabrizio Fontani: “Chiediamo l’accoglimento della proposta inviata lo scorso 4 giugno al prefetto, al sindaco e agli assessori competenti. Abbiamo richiesto – precisa Fontani – di integrare l’attuale ordinanza che disciplina le attività balneari di competenza comunale con il divieto di accesso in spiaggia dalle ore 1 alle ore 5 del mattino. Una richiesta inviata con lettera ufficiale ormai più di un mese fa che purtroppo si è arenata, per la quale aspettiamo fiduciosi una risposta”.

“La sicurezza è una priorità assoluta per le nostre attività – afferma il direttore Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli – e ora che la stagione estiva è entrata nel vivo non possiamo più perdere tempo per tutelare gli stabilimenti e permettere agli imprenditori del litorale di lavorare in condizioni dignitose e sicure”.

I danneggiamenti dell’altra notte, aggiunge Fabrizio Fontani del sindacato balneari di Confcommercio, “sono la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso e l’unica soluzione che può fare da deterrente a questi fenomeni è limitare la presenza notturna sulle spiagge, consentendola ai soli soggetti autorizzati. I danneggiamenti nella notte tra il 6 e 7 luglio sono la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Non possiamo accettare di andare a lavoro e trovare ombrelloni, sdraio e attrezzature distrutte, e l’unica soluzione che può fare da deterrente a questi fenomeni è limitare la presenza notturna sulle spiagge, consentendola ai soli soggetti autorizzati”.

In podcast l’intervista al direttore Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli, a cura di Gimmy Tranquillo.