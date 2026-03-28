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Pisa: Antagonisti e anarchici contro Azione studentesca, interviene polizia per evitare scontro

By Domenico Guarino
Azione studentesca

Durante i momenti di tensioni antagonisti e anarchici avrebbero lanciato anche alcuni oggetti e bottiglie ai militanti di Azione studentesca. Nessuno sarebbe rimasto ferito o contuso.

E’ stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine ieri nel centro storico di Pisa per evitare disordini tra un centinaio di militanti dell’area anarchica e antagonista e una ventina di militanti di Azione studentesca, organizzazione giovanile vicina a Fratelli d’Italia che, senza bandiere e insegne politiche, stavano consumando un aperitivo all’esterno di un locale in una piazza del centro. La digos sta lavorando sui filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza urbana e presenti sui social per identificare e denunciare i più facinorosi.

In breve sul posto sono giunti un centinaio di giovani dell’area antagonista che hanno iniziato a scandire slogan ed esporre striscioni contro i giovani di Azione studentesca. E’ stato provvidenziale l’intervento delle forze dell’ordine per evitare che le due fazioni entrassero in contatto e alla fine l’iniziativa degli studenti di destra si è conclusa anticipatamente. Durante i momenti di tensioni antagonisti e anarchici avrebbero lanciato anche alcuni oggetti e bottiglie ai militanti di Azione studentesca. Nessuno sarebbe rimasto ferito o contuso.

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