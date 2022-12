Pisa, 23esima edizione della Cetilar: 24% sono donne

By

Toscana, si svolgerà domenica a prossima la 23esima edizione della Cetilar Maratona di Pisa che si correrà su un percorso di 42,195 certificato Aims-World Athletics e Fidal.

Nella stessa giornata della maratona Cetilar ci sarà anche la mezza maratona e la 4 miglia. I corridori provengono da 58 nazioni, la corsa partirà alle 9 da piazza Manin, con piazza Duomo sullo sfondo, per poi proseguire sui lungarni cittadini fino a raggiungere il litorale pisano fino a Tirrenia per poi tornare indietro sul lungomare, passando per Marina di Pisa, fino all’arrivo sotto la Torre.

Altissima, assicurano gli organizzatori della 1063 Ssdarl, “anche la presenza femminile attestata al 24%, la più alta d’Italia e un’altissima percentuale di atleti stranieri, il 38%, provenienti da ogni parte del mondo”.

In gara saranno presenti atleti di prim’ordine come l’italo-marocchino Jbari Khalid, l’inglese Gibs, lo spagnolo Gutiérrez Vicente e il finlandese Silvennoinen, insieme agli italiani Meucci (arrivato ottavo a New York), Grano, Bovanini, Del Buono e La Rosa.

Meucci dopo la corsa di New York è ora alla ripresa dell’attività, per lui, sarà un test più che una gara, ma l’importante è esserci. Tra le donne spiccano invece Lenah Jerotich che detiene il record della gara 2h37’30” stabilito lo scorso anno, e Claudia Marietta.