Salvini in Toscana incontra il sindaco di Massa Francesco Persiani e il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Toscana, nel suo pomeriggio Matteo Salvini ha parlato con il sindaco di Massa, Francesco Persiani, delle prossime elezioni amministrative.

All’incontro erano presenti i vertici regionali toscani della Lega. Salvini, come riporta la nota, ha confermato “totale fiducia” nel sindaco Persiani. E ha aggiunto: “Siamo certi che nessuno lavorerà per dividere il centrodestra. D’altronde, come noi abbiamo lealmente sostenuto altri candidati della coalizione, siamo certi che anche a Massa non ci saranno problemi e ci sarà compattezza sul sindaco uscente”.

Le dichiarazioni di Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Antonfrancesco Vivarelli Colonna sulla sua pagina Facebook scrive: “A Firenze, con il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ho potuto condividere le prospettive di sviluppo infrastrutturale della nostra città di Grosseto”.

Sempre nel post Facebook di Antonfrancesco Vivarelli Colonna possiamo leggere che “il ministro ha dimostrato grande attaccamento e conoscenza del territorio e ha detto di avere in agenda ai primi posti la risoluzione della questione relativa all’adeguamento della arteria stradale Aurelia. La vicinanza del ministro che è sempre stata dimostrata negli anni mi rassicura sul fatto che prossimamente questa annosa questione avrà un lieto fine”.

Colonna cunclude poi il suo post scrivendo: “Esco da quest’incontro con la convinzione che, prossimamente, questa annosa questione avrà finalmente una conclusione positiva”.