‘Ndrangheta, villa confiscata si trasforma in edificio polivalente

Altopascio (Lucca), villa confiscata alla ‘ndrangheta diventa spazio a uso pubblico polivalente.

La villa confiscata alla ‘ndrangheta si trova nella frazione di Spianate e il Comune ha approvato il progetto esecutivo per trasformala in uno spazio a uso pubblico polivalente. Nelle prossime settimane, come spiega la nota rilasciata, sarà pubblicato il bando di gara per i lavori.

La casa, confiscata alle cosche infiltratesi in Toscana nel 2003, ora, spiega il Comune di Altopascio, potrà essere destinata a finalità sociali, aggregative e di crescita del territorio, grazie ai 2 milioni e 200mila euro del Pnrr ottenuti un anno fa dall’amministrazione comunale.

Oltre a spazi dedicati all’housing sociale, l’immobile ospiterà anche un centro polivalente a disposizione della frazione e nel percorso di riqualificazione generale saranno realizzati anche due parchi pubblici.

Il primosi troverà in via Michelangelo Moroni e l’altro in via Puccini dove sorge l’edificio. Il progetto esecutivo è stato approvato dalla giunta di Sara D’Ambrosio e nelle prossime settimane sarà pubblicato il bando per aggiudicare i lavori.