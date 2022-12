Controradio News ore 7.25 del 14 dicembre 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:47 Share Share Link Embed

Controradio News – La corte del Tribunale regionale della Catalogna ha confermato in appello la condanna a 15 anni per il principale accusato della morte di Niccolò Ciatti, giovane ucciso da un calcio fatale sferratogli in una discoteca di Lloret de Mar (Girona) nell’estate del 2017. Respingendo i vari ricorsi presentati dalle parti, il tribunale ha quindi considerato corretta la valutazione effettuata in primo grado, secondo cui il ceceno Rassoul Bissoultanov fu responsabile di omicidio volontario . Il suo amico Movsar Magomadov fu invece assolto dall’accusa di complicità. Bissoultanov è latitante dallo scorso luglio, momento in cui sarebbe dovuto entrare in carcere in seguito alla condanna di primo grado.

Controradio News – Incendio ad Arezzo nella palazzina Asl di igiene mentale in via Guido Monaco, in pieno centro . A provocare il rogo, domato dai vigili del fuoco, probabilmente il cattivo funzionamento di un quadro elettrico. Le fiamme hanno sprigionato fumo che ha danneggiato le pareti e costretto allo sgombero immediato della struttura. Al momento dell’incendio all’interno c’erano sia pazienti sia sanitari. Sono stati fatti uscire immediatamente per evitare intossicazioni.

Controradio News – “La proprietà dichiara il falso, da parte nostra non c’è morosità. Abbiamo sempre pagato, magari abbiamo avuto un ritardo nei mesi della pandemia, ma abbiamo sempre portato a termine i pagamenti. E al ministro Salvini dico che, prima di parlare, dovrebbe documentarsi: magari non ha tempo, ma noi non abbiamo preso in giro nessuno”. E’ la replica dell’Imam di Firenze Izzedin Elzir alla nota di Finvi, la società che controlla la moschea in piazza dei Ciompi a Firenze, dove il 16 dicembre ne sarà eseguito lo sfratto. “Finvi in modo onesto deve dire che hanno bisogno del fondo, noi abbiamo solo chiesto un po’ di tempo per trovare la soluzione migliore – ha aggiunto -. Ma affermare che siamo morosi è del tutto falso. Siamo i primi a dire che deve essere rispettata la legge”.

Controradio News – Proseguono i lavori dell’Anas per la riapertura della Strada statale Ss12 “dell’Abetone e del Brennero” tra Lucca e Borgo a Mozzano dove il maltempo ha tirato giù una frana di massi sulla strada il 9 dicembre al km 40,500. L’obiettivo è la riapertura in sicurezza della statale. Se le condizioni meteo dovessero essere particolarmente favorevoli, spiega l’Anas, “sarà possibile ripristinare la viabilità entro Natale, con limitazioni”.