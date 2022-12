San Lorenzo a 9 euro anche per studenti: l'intervista a Ludovico Arte "Inaccettabile" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:52 Share Share Link Embed

Intervista a Ludovico Arte Preside presso l’Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo” di Firenze

Caso biglietto a 9 euro per la basilica di San Lorenzo. Nessuno sconto a studenti e residenti. La denuncia dell’ITT Marco Polo.

“Chiediamo che l’accesso ai luoghi artistici e culturali sia gratuito, almeno per i residenti, per gli studenti e per chi ha difficoltà economiche. Pagare 9 euro per entrare nella chiesa di San Lorenzo lo trovo inaccettabile. Soprattutto per studenti minorenni che vivono nella stessa città. Di fatto significa escludere moltissimi dalla conoscenza di importanti luoghi storici”.