Pisa, 16enne in coma dopo mix di droga e alcol: questura chiude pub

La nota della questura spiega che i vigili urbani avevano nei giorni scorsi accertato che nel locale erano state vendute in precedenza bevande alcoliche da asporto a un minorenne. La ragazzina si era sentita male ed era stata trasportata in ospedale in coma. La 16enne si è poi ripresa ed è stata dimessa. Alcuni controlli hanno scoperto che il locale somministrava alcolici dopo le 3 di notte nonostante l’ordinanza del Comune di Pisa che ne vieta la vendita dopo l’1.30. “Sono state inoltre accertate altre violazioni amministrative sempre in riferimento alla normativa sulla vendita di alcolici con ripetute sanzioni elevate nei confronti del titolare”, si legge nella nota.