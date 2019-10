Tornano ‘Contest OMA 20>40’ e ‘Bottega Strozzi Award’, i due premi per giovani artigiani

Tornano i due premi per giovani artigiani ‘Contest OMA 20>40’ e ‘Bottega Strozzi Award’. Le domande possono essere presentate dal 10 ottobre 2019 al 10 febbrario 2020. I Bandi sono promossi dall’Associazione Osservatorio dei Mestieri d’Arte – OMA e da Bottega Strozzi, all’interno del Progetto 20>40 di OMA, in collaborazione con la Fondazione Palazzo Strozzi e Fondazione CR Firenze.

‘Contest OMA 20>40’ è giunto alla settima edizione. Il premio è promosso dall’Associazione OMA e mette in palio 5 mila euro per incentivare lo sviluppo di una giovane azienda artigiana. Il progetto potrà essere destinato all’acquisto di materiali e strumenti innovativi di lavoro ma anche a corsi professionalizzanti o di perfezionamento della tecnica artigianale. I partecipanti devo essere giovani fra 20 e 40 anni oppure iscritti alla sezione Protagonisti 20>40 del sito www.osservatoriomestieridarte.it.

Il secondo premio, ‘Bottega Strozzi Award’ è promosso dall’Associazione OMA con Bottega Strozzi, lo spazio bookshop museale di Marsilio Editori a Palazzo Strozzi dedicato anche all’editoria internazionale d’arte e alle nuove forme di artigianato, design e autoproduzione. Il concorso dà la possibilità a giovani artigiani e designer di ideare e realizzare un prodotto per Bottega Strozzi. Il vincitore potrà infatti esporre e vendere lì i suoi prodotti (dalla fine di ottobre 2020 fino al 30 gennaio 2021) e sarà inoltre coinvolto in eventi e iniziative per promuovere il proprio lavoro. Quest’anno non è necessario essere titolari di una ditta artigiana registrata e con partita IVA. I prodotti di alta qualità dovranno racchiudere in sé la tradizione artigiana, l’uso di nuovi macchinari e tecnologie, e funzionalità del vivere contemporaneo. Anche in questo caso possono partecipare giovani fra 20 e 40 anni oppure iscritti alla sezione Protagonisti 20>40 del sito www.osservatoriomestieridarte.it.

Il 10 ottobre, alle 17.30, nella Bottega Strozzi, saranno inoltre presentati i vincitori delle precedenti edizioni del premio e illustrati i contenuti del nuovo (a ingresso libero). I regolamenti dei bandi saranno disponibili online a partire dal 10 ottobre, nel sito www.osservatoriomestieridarte.it