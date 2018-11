Comune Firenze, alcol: dati su minori sono preoccupanti

Lo ha detto il presidente della Commissione politiche sociali e della salute, sanità e servizi sociali Nicola Armentano, ponendo una domanda di attualità, in Consiglio comunale a Firenze, all’assessore alla sanità Sara Funaro dopo l’ultimo caso di intossicazione da alcol, che ha coinvolto un giovane di 14 anni, portato all’ospedale di Santa Maria Nuova.

I dati sull’abuso di alcol a Firenze da parte di minori “sono preoccupanti”.

Sulla statistica più recente disponibile, che va dall’1 agosto e arriva al 31 ottobre 2018, ha risposto Funaro, “si sono registrati 16 accessi” all’ospedale “di cui 15 con esiti finali a domicilio e 446 accessi di adulti di cui 345 con esiti finali e domicilio, 71 con allontanamento spontaneo, 19 in dimissioni volontarie. Tre i ricoveri e tre le persone che invece hanno rifiutato il ricovero”.

Secondo Armentano “non basta mettere in evidenza sulle locandine che un ragazzo viene soccorso in stato di coma etilico. Dobbiamo fare qualcosa in più. Occorre creare un percorso di counseling per cercare di capire perché accadono questi casi. Dietro questi numeri c’è un fenomeno, a volte, di degrado socio-economico”