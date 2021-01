Piombino: Sindaco ogni giorno un’ora in presidio davanti a ospedale per protesta

Il sindaco di Piombino (Livorno) Francesco Ferrari e la giunta comunale svolgeranno ogni giorno, a partire da domani, un presidio di protesta di un’ora davanti all’ospedale cittadino di Villamarina “fino a quando il ministero della Salute e la Regione Toscana non chiariranno quale futuro hanno pensato” per il nosocomio. Lo annuncia lo stesso Ferrari.

“A più riprese, utilizzando i canali istituzionali – spiega il sindaco di Piombino in una nota – abbiamo interpellato i soggetti competenti per avere risposte riguardo al futuro del punto

nascita e di tutto il nostro ospedale. Nessuno, finora, ci ha fornito le garanzie di cui tutto il territorio ha bisogno. Per questo abbiamo deciso di alzare ulteriormente il livello

d’attenzione”.

Per Ferrari, “è inconcepibile che i cittadini di un territorio come il nostro continuino ad essere ignorati quando si tratta delle scelte le cui conseguenze ricadono direttamente sul loro diritto alla salute. Mi appello al ministro Roberto Speranza e all’assessore Simone Bezzini: venite a Piombino, visitate l’ospedale e confrontatevi con i cittadini. Forse così capirete quanto Villamarina sia cruciale per garantire i servizi che la Val di Cornia merita. Forse così comprenderete quanto scellerata sia la scelta di depotenziare il nostro ospedale”.

Ferrari invita i cittadini ad “appendere sui portoni delle abitazioni, sulle vetrine dei negozi, sui balconi e ovunque sia possibile, i fiocchi nascita che per tradizione si espongono quando un nuovo membro della famiglia viene al mondo. Inoltre, per rinforzare ancora di più il nostro messaggio, invito tutti i cittadini a condividere sui social un ricordo legato al nostro ospedale utilizzando l’hashtag #natiaPiombino, taggando i profili social del ministero della Salute, del ministro Speranza, della Regione Toscana e del presidente

Giani”.