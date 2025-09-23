Controradio Streaming
Mar 23 Set 2025
Controradio Streaming
ToscanaMeteoPioggia e possibili temporali forti: confermato a Firenze il codice giallo
Meteo

Pioggia e possibili temporali forti: confermato a Firenze il codice giallo

By Redazione

Confermato il codice giallo, in corso a Firenze, per possibili temporali forti e la pioggia, con il conseguente rischio idrogeologico/idraulico nel ‘reticolo minore’ che comprende i corsi d’acqua secondari in particolare Ema, Mugnone e Terzolle. È la novità contenuta nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità del centro funzionale regionale. L’allerta riguarda, oltre la nostra città, anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.
Le allerte termineranno alle 17 di oggi, martedì 23 settembre.

Articolo precedente
Figlio con 15enne, scarcerata prof, in prova a servizi sociali
Articolo successivo
Giani, Cpr vanno riformati, in Toscana non ne vogliamo

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30694Cronaca18354Politica4093Cultura & Spettacolo3817Diritti2580Sanità2524

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI