Pioggia e possibili temporali forti: confermato a Firenze il codice giallo

Confermato il codice giallo, in corso a Firenze, per possibili temporali forti e la pioggia, con il conseguente rischio idrogeologico/idraulico nel ‘reticolo minore’ che comprende i corsi d’acqua secondari in particolare Ema, Mugnone e Terzolle. È la novità contenuta nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità del centro funzionale regionale. L’allerta riguarda, oltre la nostra città, anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

Le allerte termineranno alle 17 di oggi, martedì 23 settembre.