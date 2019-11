Piero Pelù chiude nella sua Firenze il “Benvenuto al Mondo Tour”

A sorpresa sul palco Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo. Oltre ai già annunciati Erriquez e Finaz della Bandabardó. Venerdì 22 novembre 2019 – ore 21 TuscanyHall (ex Obihall)

Si chiude venerdì 22 novembre al TuscanyHall di Firenze (ore 21) il “Benvenuto al Mondo Tour” di Piero Pelù, sei date esplosive nelle principali città italiane, in pieno stile Pelù! A sorpresa, sul palco con Piero, ci saranno Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, oltre ai già annunciati Erriquez e Finaz della Bandabardó. Opening act i Life in The Woods.

Pelù dichiara: “Sono felice e orgoglioso di condividere il palco di questo tour di riscaldamento, oltre che con i miei magnifici Bandidos, anche con artisti di grande calibro”.

L’arista sarà accompagnato dai Bandidos (Giacomo Castellano “James Castillo” – chitarra, Luca Martelli “Luc Mitraglia” – batteria, cori e sequenze, Dado Neri “Black Dado” – basso, doppia chitarra e cori), pronti ad infiammare il pubblico in un live show che si preannuncia sorprendente, grazie anche alla potenza del sound di Piero!

Sul palco Piero porterà tutto il repertorio da solista e dei Litfiba, da “La Preda” (1983) fino al recente singolo “Picnic all’inferno” (2019). Prodotto con grande armonia e intesa da Piero Pelù e Luca Chiaravalli, “Picnic all’inferno” è accompagnato da un video, diretto da Pelù con la preziosa assistenza di Olmo Parenti e Marco Zannoni.

Info spettacolo

TuscanyHall (ex Obihall) – via Fabrizio De André angolo Lungarno Aldo Moro – Firenze

Info tel. 055.667566 – 055.6504112 – www.bitconcerti.it – www.friendsandpartners.it