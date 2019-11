Regionali, Lastri (SI): “prima la coalizione e il programma, poi il candidato

Intervista con la coordinatrice regIonale di Sinistra Italiana Daniela Lastri

“Giani? Non rispondo: prima di arrivare al nome del candidato bisogna passare attarverso il programma e la definizione di una coalizione, dopo si può affrontare la questione di chi sia il miglior candidato” dice Lastri. Che aggiunge : “per noi è importante rafforzare il ruolo del pubblico in settori strategici come la sanità”

