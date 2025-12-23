Picchiato in casa dai ladri, li mette in fuga con un colpo di pistola

Picchiato nella sua abitazione da un gruppo di ladri, è riuscito a metterli in fuga sparando in aria un colpo di pistola. E’ successo in Lunigiana (Massa-Carrara) nel comune di Licciana Nardi la notte tra domenica e lunedì.

Secondo quanto appreso, e riportato anche da Il Tirreno, un uomo di circa 70 anni poco dopo l’ora di cena, sarebbe stato vittima di un pestaggio da parte di un gruppo di uomini incappucciati entrati di soppiatto nella sua abitazione, riuscendo a impossessarsi di denaro e oggetti d’oro presenti in casa. Le botte non avrebbero risparmiato neanche il cane dell’anziano.

L’uomo, che ha la licenza di porto d’armi, è poi riuscito a mettere in fuga i malviventi sparando in aria un colpo di pistola, avvertito anche dalle abitazioni vicine. Sul posto sono interventi i carabinieri e i soccorritori della pubblica assistenza del vicino comune di Aulla. L’uomo sotto shock è stato portato in ospedale per accertamenti medici. Saranno le indagini degli inquirenti a ricostruire quanto accaduto.