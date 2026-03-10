Pescia, esplode un’abitazione, ritrovato il corpo di un uomo

All’alba di stamattina una violenta esplosione ha distrutto una casa isolata, situata nella frazione di Aramo. Rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 60 anni. Sul posto Carabinieri e Vigili del Fuoco.

Una violenta esplosione ha distrutto una casa all’alba di questa mattina, martedì 10 marzo 2026. L’esplosione ha causato la morte di un uomo di 60 anni. Siamo nella provincia di Pistoia, poco fuori Pescia, nella frazione di Aramo. La casa in questione è una casa isolata, nella campagna pesciatina. Subito dopo l’esplosione la casa ha preso fuoco ed è divampato un incendio. La casa è a rischio di ulteriori crolli e per motivi di sicurezza la strada che conduce all’abitazione è stata chiusa. Si tratta in ogni caso dell’ennesimo caso in regione, che mette in rilievo la questione della sicurezza nelle abitazioni più datate.

E’ di un 65enne, Ivo Giuliani, il corpo senza vita ritrovato tra le macerie della casa. Da quanto si apprende l’uomo viveva nell’abitazione da solo. A causare l’esplosione e il successivo divampare di un incendio potrebbe essere stata una fuga di gpl. Sul posto i vigili del fuoco stanno ancora portando a termine le operazioni di bonifica dell’area. La casa teatro dell’incidente è isolata e non risultano pertanto danni ad altri fabbricati. Saranno le

successive indagini a far luce nel dettaglio sulle cause che hanno portato all’esplosione.