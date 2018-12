Peretola: disagi stamani per la nebbia

Disagi per nebbia all’aeroporto di Firenze Peretola, Amerigo Vespucci. Gli arrivi di questa mattina nello scalo fiorentino hanno registrato 3 voli dirottati e uno cancellato. Per le partenze, invece, i voli cancellati sono 4, e quelli dirottati 3.

I disagi per la nebbia che hanno causato problemi ai viaggiotori da e per Peretola hanno riacceso il dibattito sulla necessità di una nuova pista per lo scalo fiorentino. Dopo il rinvio della decisione della conferenza dei servizi, al 29 genaio, sulla questione è intervnuto anche il primo cittadino di Firenze Dario Nardella: “Basta un po’ di nebbia e l’aeroporto si blocca. Ogni anno vengono cancellati 1000 voli e lasciati a terra oltre 90mila passeggeri. E’ inaccettabile.”

“Firenze ha bisogno di un aeroporto degno di questo nome e per questo faremo di tutto per realizzare la nuova pista!” ha concluso Nardella.

La conferenza dei servizi non si è ancora prnunciata in merito alla nuova pista in quanto c’è rimasto da verificare la posizione del laghetto artificiale di Signa e degli orticelli limitrofi che andrebbero spostati. Stando alle dichiarazioni a margine, tra cui quella dell’assessore Bettarini, il quale aveva definito l’esito della riunione come “postivo”, si tratta soltanto di un rinvio formale e che quindi all’inzio del 2019 si avrà il via libera alla tanto dibattuta nuova pista.