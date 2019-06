Peretola, Di Giorgi: “Rossi ha ragione, non si governa con i tribunali”

“Sull’idea di sviluppo non è ammissibile che il Pd si divida. Abbiamo bisogno assolutamente di compattezza ed equilibrio, anche perché i nostri elettori rischierebbero di non capirci”.

Lo ha dichiarato la parlamentare e membro della direzione nazionale PD Rosa Maria Di Giorgi, che ha aggiunto: “bene dunque ha fatto il presidente Rossi a ribadire che la nuova pista di Peretola è non solo un’opera strategica per lo sviluppo del territorio fiorentino e di tutta la Toscana, ma anche uno strumento per migliorare la condizioni ambientali della Piana.

Oggi migliaia di persone negli abitati di Brozzi, Peretola e Quaracchi sono costretti a convivere con i decolli e gli atterraggi degli aerei. Una situazione insostenibile che solo la pista parallela può risolvere, minimizzando l’impatto che, secondo tutti gli studi diventerebbe a quel punto assolutamente trascurabile.

Sul resto sappiamo che Aeroporti Toscani ha garantito di ottemperare a tutte le prescrizioni disposte dalla conferenza dei servizi. Trascinare in tribunale una vicenda che è stata sostanzialmente risolta sul piano politico, e che ora deve essere affrontata sul piano tecnico-ingegneristico, è un’operazione incomprensibile, che rischia di dilaniarci inutilmente su un tema per noi strategico come quello dello sviluppo sostenibile”.