Perché la maxioperazione contro la ‘ Ndrangheta è finita nel dimenticatoio?

Podcast 00:00 / 00:06:30 1X

INTERVISTA CON CONSUELO ABDEL, sociologa e criminologa calabrese, coordinatrice ricerca dati di Kethane, sulla questione del maxi blitz di Gratteri di cui in pochi hanno parlato e nessuno (stranamente) parla più

“L’operazione di Gratteri, rappresenta un mutamento radicale per la Calabria e per i calabresi. È la speranza per quei giovani che sono rimasti in Calabria e che credono nella libertà e nella giustizia ” scrive Consuelo su FB e abbiunge ” Questa grande operazione del Dottor Gratteri è la rottura alla rassegnazione della gente che ha subito l’intreccio tra i poteri nascosti e la criminalità . 400 criminali oppure 400 latitanti, grazie al Dottor Gratteri oggi in Calabria iniziamo a riacquisire la fiducia e la semplice speranza di poter partecipare ad un qualsiasi bando o colloquio di lavoro senza interventi ndranghetisti. Oggi abbiamo la consapevolezza della drammaticità della ndrangheta che ha ucciso la Calabria, proprio per questo abbiamo tutti il dovere di una rivolta e di supportare il Dottor Gratteri e la sua squadra”.

Poi l’affondo contro i media :”il silenzio da parte dei giornali nazionali è drammatico, non occorre spettacolizzare il lavoro dell’antimafia ma è altresì doveroso parlarne, informare la gente tutta, la gente deve sapere, deve informarsi deve poter leggere . Il silenzio omertoso non ha mai portato a nulla di buono, la storia si ripete proprio come Falcone e Borsellino, infatti i giornali parlarono di loro e del loro lavoro soltanto dopo la morte. Questa volta non dovranno esserci dei martiri affinché venga data la giusta e meritata importanza al lavoro di persone che pur di liberare questa terra, rinuncia a vivere una vita normale” .



“Kethane è costituito da giovani rom e sinti di tutta Italia , giovani che ogni giorno lavorano e costruiscono la propria vita attraverso sacrifici e anche umiliazioni . Siamo contro la criminalità, contro la ndrangheta, contro la persecuzione in tutte le sue forme e contro la delinquenza . Siamo ragazzi che hanno scelto di avere una vita libera, che hanno scelto di essere un esempio per altri , siamo quei ragazzi che ogni giorno lottano contro il razzismo, i pregiudizi e le discriminazioni. Siamo quei ragazzi che in questi mesi si sono esposti per stare con gli ultimi, con la gente che è stata e che tutt’ora viene attaccata e bombardata per l’ appartenenza etnica e per una cultura diversa.

Stiamo vivendo quella fase storica politica in cui non basta più formarsi, rispettare le regole, avere un lavoro, per essere riconosciuti dalla società ” aggiunge Consuelo.

Che conclude “la società, concede il riconoscimento soltanto ad alcuni, per questo noi di Kethane abbiamo scelto di esserci e di lottare attraverso le nostre vite. Noi crediamo nella giustizia di questo Paese e puntiamo a quei valori degni di una società civile.”