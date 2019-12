Il 31 dicembre a Firenze James Senese e Napoli Centrale, Eric B Turner, Zastava Orkestar e Pulsar.

Music Pool per il 31 dicembre presenta James Senese e Napoli Centrale, Eric B Turner, Zastava Orkestar e Pulsar. Scopri il programma!

Martedì 31 dicembre, dalle ore 22:00

Piazza San Lorenzo, Firenze

JAMES SENESE E NAPOLI CENTRALE

James Senese è un artista che non ha bisogno di presentazioni. La sua musica e la sua storia personale parlano per lui. E’ una leggenda vivente che ha attraversato trasversalmente la canzone leggera italiana, il funk-jazz, il grande cantautorato. Il doppio album “Aspettanno ‘o tiempo”, uscito il 25 maggio del 2018 (Ala Bianca/Warner), è stato registrato durante il tour invernale del 2017 per festeggiare i 50 anni di carriera del sassofonista partenopeo e contiene i suoi grandi successi oltre a due inediti e una rilettura di “Manha de Carneval”. James Senese si conferma come un artista senza tempo, con una riconoscibilità immediata e un cuore intatto.

In apertura ERIC B. TURNER. La voce soul, blues, R&B e funk di Eric Turner in un intenso viaggio nella tradizione afro-americana. Eric B. Turner regala uno show ricco di canzoni senza tempo. Una carrellata di super hit che hanno reso la black music immortale e conosciuta in tutto il mondo.

Dalle 19:00 lungo le vie dell’Oltrarno:

ZASTAVA ORKESTAR e PULSAR

Zastava Orkestar: un gruppo di elementi provenienti da alcune tra le migliori orchestre dell’Alta Maremma coinvolgerà il pubblico con strumenti rigorosamente acustici e uno spettacolo di musica tradizionale balcanica, arrangiamenti e composizioni originali, movimento, teatro e giocoleria.

Pulsar: una giovanissima orchestra di percussioni “alternative” che sperimenta una musica fatta di energia, idee originali e sound sudamericano uniti ad un messaggio etico ed ecologico.