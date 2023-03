Per pulire la facciata di Palazzo Vecchio, imbrattata dagli ambientalisti, “ci sono voluti 5mila litri d’acqua”

Firenze, la vernice che è stata usata oggi da un gruppo di attivisti ambientalisti per imbrattare la facciate è molto pericolosa per la pietra, inoltre per ripulire la facciata di Palazzo Vecchio ci sono voluti 5mila litri d’acqua, questo quanto è scritto in un comunicato stampa del Comune di Firenze.

La vernice con cui è stato imbrattato Palazzo Vecchio è molto pericolosa per le pietre storiche e porose dell’edificio.

La natura del prodotto utilizzato sarà accertata con gli approfondimenti diagnostici del caso sui singoli componenti. “La colorazione intensa e la scarsa solubilità in acqua del residuo delle puliture effettuate – fanno sapere dal Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio – consentono di ipotizzare l’uso di colori non minerali a base sintetica”, “Il livello di aggressività di un simile trattamento non dipende dalla natura dei materiali – spiegano i tecnici del Comune -, ma dai caratteri della superficie interessata e dal tempo di intervento rispetto all’applicazione”.

Nel caso in questione, la pietra forte del bugnato appartenente al nucleo Arnolfiano del Palazzo (risalente 1299) rappresenta una superficie estremamente sensibile a tali trattamenti per pregio storico architettonico e delicatezza della materia (vetustà, porosità..) e solo il tempestivo intervento di tecnici e maestranze qualificate ha prontamente evitato un essiccamento dei depositi, già a pochi minuti dall’applicazione, che avrebbe determinato la necessità di azioni di pulitura ben complesse e pesanti di quelle messe in atto.

A seguito delle informazioni ottenute da Vigili del fuoco, Alia Servizi ambientali spa e Comune di Firenze sono stati consumati più di 5mila litri d’acqua in poche ore per ripulire tutta la facciata del palazzo.