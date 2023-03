A Grassina ritorna la rievocazione della Passione di Cristo.

Era dal periodo precedente all’arrivo del Covid che non veniva proposta la rievocazione della Passione di Cristo, che avverrà il Venerdì Santo a Grassina.

Sarà messa in scena a Grassina la via Crucis, l’appuntamento è la sera del Venerdì Santo, il 7 aprile alle ore 20.30. Nella versione integrale riproposta dopo le ultime, in forma ridotta a causa della pandemia.

Proprio per questo, come è stato detto dagli organizzatori, quest’anno, accanto al corteo storico con centinaia di figuranti in abiti d’epoca, torneranno anche le suggestive scene recitate sulla Collina del Calvario.

Saranno quattro i registi impegnati: Alessio Antongiovanni curerà la regia del corteo, mentre Daniele Torrini e Antonio Bernini quella delle scene al Calvario con la collaborazione di Riccardo Matteuzzi. La Rievocazione 2023 è la prima dopo la scomparsa di Paolo Barbieri, ultimo regista prima del Covid, e sarà a lui dedicata.

La Rievocazione Storica della Passione di Cristo nasce a Grassina nel XVII secolo come ringraziamento alla Vergine per la fine della peste. Vien tramandata come una processione religiosa, interrotta durante le due Guerre Mondiali per poi riprendere negli anni ’50.

Interrotta di nuovo negli anni dal 1967 al 1982, però grazie alla spinta di alcuni abitanti del paese, la manifestazione riparte e via via si arricchisce rinnovandosi costumi, scene, quinte finché viene allestito un maestoso corteo che accompagna il Cristo lungo le stazioni fino ai piedi del Calvario in una suggestiva coreografia che culmina nella crocifissione. Previsti anche quest’anno numerosi eventi collaterali già dai giorni precedenti.