Per il corteo Gkn di domani ci sono già 330 adesioni individuali e 200 associative.

Il corteo Gkn di domani a Firenze partirà alle 14 dal’area ex Fiat di Novoli e vi parteciperanno diverse personalità di spicco come Ilaria Cucchi e Miguel Benasayang.

Domani alle ore 14 partirà il corteo Gkn dall’area ex Fiat di Novoli, tra viale Guidoni e via Forlanini, per poi arrivare ai giardini della Fortezza da Basso passando per via del Ponte di Mezzo, via Mariti, piazza Dalmazia, via Corridoni, via del Romito e Rampa Spadolini.

Alla manifestazione in difesa dell’ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) hanno già aderito diversi personaggi di spicco come il filosofo Miguel Benasayag e don Massimo Biancalani, ma ci saranno anche federazioni come Cgil Toscana, Fnsi e Medicina Democratica. In una nota della Rsu della ex Gkn si legge che sono già oltre 330 le adesioni individuali, 200 quelle associative. Tra i partecipanti anche il direttore di Oxfam Italia Roberto Barbieri, il professor Giovanni Dosi della Scuola Superiore Sant’Anna, lo storico dell’arte Tomaso Montanari, la senatrice Ilaria Cucchi.

Il cappellano del carcere di Solliciano don Vincenzo Russo ha anche scritto una lettera aperta in cui ha detto che “quanto va accadendo per la fabbrica di Campi Bisenzio sta succedendo in molte parti. Io non ho dubbi rispetto a con chi stare. Ho scelto, da sempre, coloro che il mondo bistratta ed ignora, ho scelto coloro che pagano per i fini di pochi. Ho scelto loro perché ho scelto Dio”.

Continua nel frattempo la campagna crowdfunding che, in settimana, ha raccolto oltre 23mila euro e procede verso il primo obbiettivo di 75mila euro. I soldi saranno necessari per il lancio alla prima fase della reindustrializzazione.

Per lo svolgimento del corteo sono previsti possibili disagi alla circolazione. Sono oltre 25 le pattuglie della polizia municipale di Firenze che domani seguiranno la manifestazione dei dipendenti ex Gkn di Campi Bisenzio. In una nota di Palazzo Vecchio sono riportati possibili disagi alla circolazione e al trasporto pubblico. Sono previste numerose deviazioni e, come fa presente il Comune “non si escludono sospensioni temporanee del servizio tramviario”: alcune fermate della linea T1 in prossimità del percorso del corteo saranno chiuse, dalle 14 stop quella Dalmazia, dalle 17 Fortezza e Fallaci.