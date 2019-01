Pd Toscana “Sì alla tramvia: il programma elettorale della Lega e’bloccare la citta’”

“Dopo i ‘no’, ‘forse’, ‘sí’, sullo sviluppo dell’aeroporto di Firenze, ora la Lega prende di mira il progetto di ampliamento della tramvia.Cosi’Marco Simiani, della segreteria regionale del Pd toscano, commenta la contrarieta’ della Lega all’estensione a sud del sistema tramviario fiorentino

“E’innegabile il riscontro in termini di passeggeri trasportati dalla tramvia (oltre 14 milioni nel 2017) e di sostenibilita’ delle tratte gia’ in funzione£ dice Simiani. “Da sempre, come Pd -aggiunge- la nostra azione politica nelle sedi istituzionali e nel partito si è concentrata affinché la tramvia di Firenze fosse una vera opportunità per la città e per tutta l’area metropolitana. Questo è stato un lavoro concreto, che il sindaco Nardella e l’assessorato ai trasporti della Regione Toscana stanno portando avanti con determinazione. Un lavoro che però deve essere ultimato e per questo il Pd toscano sarà al fianco dei suoi amministratori affinché l’opera sia conclusa”.

“La Lega continua a dire no alla tramvia. L’ha fatto con la linea 1 e tutti possono riscontrare il successo che riscuote tra i turisti e i cittadini” prosegue.

“I no a Firenze e le ambiguità a livello nazionale sulle grandi infrastrutture, come Tav, Tap e Tirrenica, ci fa capire quali difficoltà politiche abbia il gruppo dirigente della Lega ad immaginare un futuro fatto di infrastrutture ecologiche, sicure, ma soprattutto utili alla crescita e alle persone”.

Infine Simiani conclude: “se quello che dicono fosse in chiave elettorale per le amministrative, ci pare una mossa sbagliata perche’ cio’ che promettono ai fiorentini e’ bloccare Firenze”.