Salvini: Rossi pensi a poveri Toscani

Il ministro degli interni replica così alla notizia, che vi abiamo anticipato ieri, del ricorso alla Corte costituzionale sul DL Sicurezza cui sta lavorando la Regione Toscana. Rossi replica: confrontiamoci in pubblico.

Ci sono 119mila toscani (pari a 53mila famiglie) in condizioni di povertà assoluta, si contano quasi 22mila domande per ottenere una casa popolare in tutta la Regione, si registra una sanità criticata da medici e utenti per le liste d’attesa, i tagli e i turni di lavoro massacranti.

Eppure il governatore Enrico Rossi straparla del Decreto sicurezza che dà più legalità, risorse e strumenti agli amministratori locali. Lui pensa ai clandestini, noi agli

italiani”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

“Sia io che lei dovremmo certamente fare di più per le famiglie in condizioni di povertà assoluta e per il servizio sanitario. Ma vediamo se ha il coraggio di confrontarsi in pubblico, dove vuole e quando vuole, per dimostrare ai toscani e agli italiani cosa lei e cosa io abbiamo fatto fino ad ora per sostenere le persone in difficoltà e per la sanità p bblica” ha risposto risponde il presidente della Regione Enrico Rossi che oggi ha confermato quanto aveva anticipato ai nostri microfoni ieri sera: “contro il decreto sicurezza del

Governo la Regione Toscana farà ricorso alla Corte Costituzionale, con una delibera che sarà approvata nella seduta di Giunta di lunedì prossimo”.rossi ha ribadito anche il pieno sostegno alla protesta dei sindaci che, dice, “fanno bene a ribellarsi ad una legge disumana che mette sulla strada, allo sbando, decine di migliaia di persone che così diventano facile preda dello sfruttamento brutale e della criminalità organizzata, aumentando

l’insicurezza”.