Pd: nei circoli in Toscana hanno votato il 36% degli iscritti

Sono stati 15.009 gli iscritti al Pd, pari al 36,23% degli aventi diritto, che si sono recati al voto nei circoli Dem della Toscana

In vista delle primarie aperte per l’elezione del segretario regionale del Pd che si terranno il 14 ottobre questi sono i risultati che hanno ottenuto i due candidati: Simona Bonafe’ ha riportato il 67,88% dei voti nei circoli, Valerio Fabiani, il 32,12%. Questi i risultati ratificati dalla commissione regionale del Pd toscano per il congresso.

La commissione ha poi ricevuto le liste che il 14 ottobre saranno collegate ai candidati segretario, contenenti i nomi dei candidati all’assemblea regionale che sarà composta da 500 membri. Ad ogni candidato sarà collegata una lista: quella per Bonafe’ si chiama ‘Bonafè. Insieme per la Toscana’, quella per Fabiani ‘Ripartiamo. Un’altra idea di partito. Fabiani segretario’. Entrambe le liste sono state presentate per tutti i collegi in cui è divisa la regione.