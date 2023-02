Pd: a Prato appello al voto tradotto in 6 lingue

Prato, iniziativa del segretario provinciale del Pd Dem Marco Biagioni.

Un appello al voto per le primarie del Pd che si terranno domenica 26 febbraio nei gazebo, tradotto in sei lingue. E’ l’iniziativa del segretario provinciale del Pd di Prato Marco Biagioni. Si tratta delle lingue straniere principalmente parlate nella comunità cittadina, che come noto ha una componente di cittadini stranieri tra le più nutrite d’Italia, circa il 25%.

“Domenica 26 febbraio, dalle 8 alle 20, si terranno le primarie aperte a tutti per eleggere il nuovo segretario o la nuova segretaria del Partito Democratico nazionale e della Toscana – si legge nell’appello -. Si vota nei seggi allestiti in tutta la provincia di Prato, basta munirsi del documento d’identità e, se non iscritti al Pd, di 2 euro da versare”. Il documento spiega anche che, solo in alcuni casi particolari, è necessario effettuare una pre-registrazione on-line obbligatoria: se si hanno dai 16 ai 18 anni, se si è stranieri residenti in Italia o studenti/lavoratori fuori sede.

“La pre-registrazione è consentita entro le 12 di venerdì 24 febbraio sul sito www.primariepd2023.it. “Per noi – sottolinea Biagioni – è importante che tutti coloro che vedono un futuro nel nostro Paese possano costruirlo attraverso la partecipazione e il voto. Soprattutto a Prato, dove un cittadino su quattro ha origini straniere. Insieme abbiamo l’opportunità di dimostrare che nella nostra comunità abbiamo storie e lingue diverse ma una stessa prospettiva”.