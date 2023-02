Cede trave, interdetto piano istituto scolastico a Lucca

Lucca, interdetto un piano dell’istituto agrario Busdraghi di Mutigliano, nel comune di Lucca, a causa del cedimento di una trave.

Il piano in questione è il secondo della palazzina denominata ‘Ex Villa’, solitamente utilizzata come laboratorio di informatica e di fisica, che sarà quindi off limits per motivi di sicurezza. A cedere è stata una trave della copertura, provocando un leggero avvallamento di una porzione del tetto della palazzina.

A scoprire il cedimento tecnici della Provincia, durante un sopralluogo per la consueta manutenzione ordinaria. L’ala sarà inagibile anche nei prossimi giorni, durante i quali il solaio sarà puntellato in attesa di ulteriori verifiche strutturali.