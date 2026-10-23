www.controradio.it Pd a Montepulciano: il correntone si prepara per le primarie (e per governare) Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:23 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="o94SilkxTX"><a href="https://www.controradio.it/pd-a-montepulciano-il-correntone-si-prepara-per-le-primarie-e-per-governare/">Pd a Montepulciano: il correntone si prepara per le primarie (e per governare)</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/pd-a-montepulciano-il-correntone-si-prepara-per-le-primarie-e-per-governare/embed/#?secret=o94SilkxTX" width="500" height="350" title="“Pd a Montepulciano: il correntone si prepara per le primarie (e per governare)” — www.controradio.it" data-secret="o94SilkxTX" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Il Partito democratico si ritrova a Montepulciano per preparare la sfida alle politiche del 2027. Tre giorni di confronto, con Elly Schlein attesa domenica per chiudere i lavori. L’iniziativa è promossa dall’area che fa capo a Dario Franceschini, Andrea Orlando e Roberto Speranza. E il titolo, «Pronti per l’alternativa», dice già qualcosa del momento politico.

FIRENZE Dalla costruzione dell’alternativa alla disponibilità a governare. A Montepulciano il Partito democratico prova a compiere il passaggio dalla definizione di un progetto politico alla costruzione di un programma per le elezioni del 2027.

Da venerdì ai Giardini di Poggiofanti si riuniscono le componenti del cosiddetto correntone dem, l’area che fa riferimento a Dario Franceschini, Andrea Orlando e Roberto Speranza, accomunate dal sostegno alla segretaria Elly Schlein. Il titolo della tre giorni è «Pronti per l’alternativa»: un anno fa, nello stesso luogo, l’appuntamento si chiamava «Costruire l’alternativa».

Al centro del confronto ci sono intelligenza artificiale, lavoro, disuguaglianze, scuola, disagio giovanile, diritti delle donne e politica estera. L’obiettivo è coinvolgere dirigenti, amministratori, sindacati, imprese e intellettuali nella definizione di una proposta capace di tenere insieme le diverse anime del centrosinistra.

La giornata di domenica ha però un protagonista politico preciso: Elly Schlein, che chiuderà l’iniziativa alle dodici. La segretaria arriva dopo aver dichiarato la propria disponibilità a correre per Palazzo Chigi. Resta da definire il percorso per la scelta del candidato del centrosinistra, a partire dal calendario e dalle regole delle eventuali primarie.

Montepulciano diventa così un passaggio importante anche per misurare gli equilibri interni al Pd. Il correntone sostiene Schlein, ma punta a contribuire alla costruzione della piattaforma programmatica e al coinvolgimento della coalizione. Perché l’alternativa al governo Meloni, nelle intenzioni degli organizzatori, non può fermarsi alla somma delle opposizioni: deve diventare una proposta di governo