Occupazioni, Lucca: studente e agente Digos  feriti durante aggressione all’Istituto Carrara

Un ragazzo di 17 anni è finito al pronto soccorso di Lucca dopo essere essere stato aggredito, forse da altri studenti, nell’ambito dell’occupazione di una scuola cittadina. L’agente è stato colpito da un fumogeno

Il fatto è avvenuto lungo la circonvallazione, in via Guglielmo Marconi, a ridosso del centro storico di Lucca. Il 17enne è stato trasferito in ospedale in codice giallo. I medici hanno riscontrato un trauma cranico e facciale. Fortunatamente, da quanto si apprende, le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto è intervenuta la polizia.

L’agente della Digos si trovava nei pressi dei cancelli dell’istituto, impegnato nel servizio di ordine pubblico per contenere l’agitazione, quando è stato raggiunto da un fumogeno lanciato dalla folla. Proprio all’esterno della scuola il clima è rimasto incandescente a lungo per la presenza di diversi giovani estranei all’istituto. In questo contesto di caos si è consumata anche l’aggressione ai danni del 17enne, trasportato in ospedale in codice giallo. Mentre all’interno dell’istituto la situazione è stata ricondotta alla normalità in breve tempo grazie all’intervento dei docenti e delle forze dell’ordine, fuori dai cancelli la tensione è rimasta alta.

La protesta si inserisce in una più ampia ondata di agitazioni studentesche che in questi giorni sta interessando diversi istituti della città. Sul fronte investigativo, la polizia di Stato è già al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Gli inquirenti hanno già identificato un giovane ritenuto coinvolto nei disordini, mentre prosegue il monitoraggio e l’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza per risalire a tutti i responsabili delle violenze.

Sulla vicenda interviene anche la deputata della Lega Elisa Montemagni: “Apprendiamo che fuori dall’istituto scolastico Ite Carrara di Lucca si sia scatenata una vera e propria rissa fra studenti. Un giovane, purtroppo, ha dovuto ricorrere alle cure ospedaliere e un agente è rimasto leggermente ferito da un fumogeno: a entrambi va la nostra vicinanza. Un plauso al personale scolastico e ai docenti che hanno cercato di normalizzare, unitamente alle forze dell’ordine, la delicata situazione. Se è, infatti, lecito manifestare, usare la violenza per esprimere il proprio dissenso è assolutamente da condannare con la massima fermezza”.