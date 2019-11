Patto governo-Toscana, De Micheli: “Ci sono coperture finanziarie”

Paola De Micheli, ministro delle Infrastrutture, a margine di un incontro avvenuto a Firenze con istituzioni e parti sociali sul Patto per lo Sviluppo proposto dalla Regione Toscana, ha parlato ai giornalisti e ha rilasciato diverse dichiarazioni per quanto riguarda un’eventuale revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia, guarda inoltre alle infrastrutture della Regione Toscana.

Sul fronte delle infrastrutture nella Regione Toscana, De Micheli afferma: “Ho chiesto a questo tavolo, e alla Regione ovviamente in primis, di aiutarmi a programmare a tre mesi, a sei mesi e a dodici mesi, in modo tale che si riesca a concentrare il massimo delle attenzioni sulle priorità. Ho portato delle schede che sono la fotografia di tutto quello che abbiamo sul fronte stradale, autostradale, ferroviarie, portuali ed aeroportuali in Toscana. Su quelle schede – ha spiegato il ministro – ci sono tempi, ci sono coperture finanziarie, c’è tutta una programmazione”.

Riguardo alle concessioni fatte ad Autostrade per l’Italia dichiara: “Oggi non sono nelle condizioni per darvi una data in cui il governo potrà pronunciarsi su una potenziale revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia” “Credo che questa non sia una questione politica” continua Paola De Micheli rivolgendosi a chi chiedeva se il Pd avrebbe sposato la posizione tradizionale del M5s sulla revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia. “Credo che questa sarà una questione che noi dovremo analizzare bene, dovremo vedere tutto quello che dobbiamo vedere”, ha aggiunto nell’incontro a Firenze “Credo che ci sia un tema legato ad una vicenda drammatica che noi dobbiamo gestire con intelligenza, con rispetto, e facendo una cosa fondamentale: trovare il modo per difendere al massimo l’interesse pubblico. Si dice interesse pubblico quello che noi riteniamo essere l’interesse più vero, più autentico dei cittadini. Quindi su questa vicenda questa è la stella polare; altre cose credo che non ce ne siano per nessuno dei partiti al governo, non penso di parlare solo per il mio partito”.

Per quanto riguarda l’autostrada Tirrenica afferma: “ho annunciato oggi al tavolo che è necessario un intervento normativo perché c’è una norma dell’82 che, se non venisse modificata, ci impedirebbe di fare il passaggio della concessione ad Anas che è il percorso che ci siamo dati”. Spiega che dunque “per dare la risposta che i toscani si aspettano dobbiamo fare anche un intervento normativo che faremo nelle prossime ore”. Prosegue poi il ministro: “Ho detto che, intanto che facciamo il tavolo tecnico su questo passaggio, facciamo anche la norma”, ha affermato, riferendosi alla modifica da approntare. “L’ho annunciato oggi ed era una novità. Proprio perché noi la vogliamo fare, questa cosa, siamo arrivati in fondo ad approfondire tutto, e abbiamo verificato tutto questo”.

Poi, continua De Micheli riguardo alla questione ponti e viadotti in Italia: “Io non credo che il Paese, gli italiani, le donne e gli uomini, i lavoratori e le lavoratrici, debbano essere allarmati. Dobbiamo continuamente ogni giorno intensificare la nostra attività sulla sicurezza, cosa che stiamo cercando di fare soprattutto sbloccando, anche se non fa notizia, tutti i cantieri di manutenzione ordinaria e straordinaria”.

Sottolinea poi, sui ponti provinciali: “ho già mandato il 10 ottobre alla conferenza unificata il primo elenco dei ponti che vengono finanziati con le risorse nazionali, perché le Province non hanno tante risorse: il secondo elenco lo mando martedì. Complessivamente sono poco meno di 2.000 interventi, di cui la stragrande maggioranza di manutenzione straordinaria: alcuni invece prevedono la costruzione di nuovi ponti, perché gli interventi di manutenzione non sarebbero sufficienti”.