Patrick Zaki, solidarietà dal quartiere 5 di Firenze

Un manifesto esprime la solidarietà per il ricercatore egiziano detenuto da quasi un anno

“Stamani mattina abbiamo affisso, sulla recinzione della sede del Quartiere 5 “Villa Pallini”, il manifesto che esprime solidarietà a Patrick Zaki. È sicuramente un piccolo segno – dichiara il presidente del Quartiere 5 Cristiano Balli – l’aver attaccato questo manifesto, insieme al Presidente della Commissione Cultura Andrea Ciulli e al Capogruppo di Sinistra Progetto Comune Vincenzo Pizzolo”.

Lo striscione segue l’impegno preso dal Consiglio di Quartiere per esprimere la solidarietà dal Quartiere 5. Lo scorso 30 Luglio approvò la risoluzione presentata dal consigliere Pizzolo, votata all’unanimità dei presenti.

“Da oggi insieme a tutta l’Amministrazione si conferma l’attenzione della Città di Firenze nel seguire in modo particolare questa delicata vicenda che riguarda Patrick Zaki.

Auspichiamo – conclude Balli – che al più presto Patrick Zaki possa essere liberato”.

Patrick Zaki, ricercatore e studente egiziano si trova in detenzione preventiva fino a data da destinarsi. Il 7 dicembre il giudice della terza sezione antiterrorismo del tribunale del Cairo ha annunciato il rinnovo per 45 giorni della custodia cautelare dello studente dell’università di Bologna, in carcere da febbraio in Egitto con l’accusa di propaganda sovversiva. Rischia fino a 25 anni di carcere con l’accusa di propaganda sovversiva. Una campagna di Amnesty International chiede la sua liberazione.