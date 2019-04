Parte campagna europee ‘+Europa e Italia in Comune’

Firenze, lanciata al Palazzo dei Congressi, la campagna per le elezioni europee e presentato il simbolo della lista “+Europa e Italia in Comune”.

“Non ci sono altri simboli specie quello del Pd non è un listone ma un lista che scommette sull’Europa. Non siamo una forza di centro ma siamo una forza centrale perché la scommessa sull’Europa è centrale. Siamo federalisti, riformatori e vogliamo cambiare l’Italia a partire dall’Europa”, lo ha detto il segretario nazionale di +Europa Benedetto della Vedova oggi a Firenze dove è stata lanciata la campagna per le europee e il simbolo di +Europa e Italia in Comune.

“Salvini non è mai in Europa quando si discute di cose importanti per l’Italia”, ha aggiunto Della Vedova dal palco, mentre “Tajani fa l’europeista quando è presidente del Parlamento europeo e poi viene in Italia a chiedere a Salvini di prenderlo a bordo nel prossimo governo”.

Nel simbolo il nome +Europa e quello di Italia in comune, il Tricolore e la bandiera dell’Unione europea.

All’evento è intervenuto anche il sindaco di Firenze Dario Nardella, “Con +Europa abbiamo raggiunto un’intesa seria, trasparente, sui contenuti nella coalizione che mi sostiene nella mia candidatura a sindaco – ha detto Nardella, aggiungendo – Auspico decisioni simile anche in altre città. Non si possono costruire accordi come un laboratorio di chimica perché questi accordi si costruiscono sui contenuti”.

“Non ci preoccupano la predominanza delle destre in Europa, e non ci preoccupa la coincidenza tra amministrative e europee – ha aggiunto Nardella – perché l’election day sarà per noi una straordinaria opportunità. Un’opportunità della quale non avere timore perché non c’è una qualsiasi grande questione che non abbia nella dimensione europea e nella dimensione delle città la sua risposta”.