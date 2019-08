Parco di Pinocchio, a Collodi la Favola prende vita!

Al Parco di Pinocchio, oggi e domani ,domenica 1 settembre, verranno svolti giochi con gli animatori a “La Favola prende vita”, ispirati all’episodio di Pinocchio e il carabiniere.

Allo Storico Giardino Garzoni – Casa delle Farfalle le famiglie potranno partecipare tutti alla Caccia al tesoro botanico mentre per i più piccoli è in programma: il Laboratorio del Fagiolo Magico (31 ago-1 sett.) e alle 17.15 il percorso narrato gratuito. Tutte le attività sono comprese nel prezzo del biglietto e non c’è bisogno di prenotazione. E’ possibile richiedere il Biglietto Unico per visitare Parco di Pinocchio e Giardino.

Tutte le domeniche di settembre sarà possibile visitare il borgo medievale di Collodi Castello grazia al servizio di bus navetta gratuito messo a disposizione dall’associazione dei Commercianti di Collodi in collaborazione con la Fondazione Nazionale Carlo Collodi e l’associazione Collodinsieme. La partenza è ogni 30 minuti, a partire dalle 15.00 fino alle 18.00, dal cancello dello Storico Giardino Garzoni. Il rientro è a piedi (15 min. in discesa). E’ possibile portare con sé anche il passeggino.