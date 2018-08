Panificio Toscano: azienda assumerà lavoratori Giano

Un tavolo di trattative per arrivare all’assunzione di tutti i lavoratori della cooperativa Giano, che lavora in appalto, e superare così il modello dell’esternalizzazione. E’ quanto annuncia il Panificio Toscano, realtà che serve la grande distribuzione.

L’azienda, al centro di una vertenza dei lavoratori della cooperativa Giano sostenuta da Si Cobas, in una nota “contesta la strumentalizzazione” operata da parte del sindacato di base, e auspica che “al più presto sia garantita la piena efficienza, siano sospese forme di agitazione, alle quali peraltro la maggioranza dei lavoratori non aveva aderito, e si possa procedere, in accordo con le organizzazioni sindacali, all’avvio delle trattative per l’assunzione”.

“Oggi l’azienda si trova al centro di una vicenda che rischia di danneggiarne l’immagine e al tempo stesso l’operatività – si legge ancora -. Pur confermando la legittimità degli accordi che nel 2017 portarono al subentro nell’appalto esistente da parte della cooperativa Giano (con accordo firmato dal sindacato Uil e approvato da tutti i soci lavoratori della cooperativa) e contestando la strumentale narrazione offerta da Si Cobas, oggi l’azienda intende andare al superamento di quel modello organizzativo, che allo stato attuale delle cose non garantisce più il Panificio Toscano sotto il profilo della regolarità della fornitura”.

L’azienda sottolinea che, rispetto alla verifica fiscale avvenuta nei giorni scorsi, “Panificio Toscano è chiamato a rispondere di inadempimenti altrui per il ruolo di vigilanza che gli compete”.