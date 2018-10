Ovulo di eroina in indumenti, arrestato a Firenze

Un uomo di 43 anni già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile in quanto negli indumenti indossati nascondeva un ovulo di eroina di oltre 11 grammi.

Ad insospettire i militari, che hanno poi decido di prima di seguire e poi di fermare il 43enne, che era in compagnia di una donna, il fatto che i due, con fare sospetto, alla vista dei carabinieri, avevano accelerato il passo mentre usciti dalla stazione si dirigevano in via de Cerretani dove erano poi saliti a bordo di un autobus. Il 43enne sarà giudicato con rito

direttissimo nella mattinata di lunedì.

In piazzale Oriana Fallaci, invece, un 42enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e per resistenza a pubblico

ufficiale. Il 42enne, che all’interno di un borsello a tracolla nascondeva quattro dosi di eroina, al momento del fermo ha inoltre opposto resistenza nei confronti dei carabinieri che

stavano procedendo al controllo.