Otto casi positivi al Coronavirus in scuole in Toscana

Sono complessivamente otto le positività al Covid riscontrate nelle scuole del territorio di Pisa, Lucca e Massa Carrara e attualmente gestite dall’Asl Toscana nord ovest che, con le strutture di Igiene e Sanità Pubblica dei vari territori insieme al personale scolastico e ai Comuni interessati, stanno effettuando le relative indagini epidemiologiche sui bambini e sul personale.

Tra gli otto casi figurano tre studenti della provincia di Pisa, tre a Lucca e un insegnante e un autista di scuolabus a Massa Carrara. Una maestra risultata positiva anche nell’Aretino.

Nel Pisano, spiega la Asl in una nota, è risultato positivo uno studente dell’istituto per geometri di Pontedera; un alunno di una elementare di Ponsacco (in quarantena 21 compagni di classe, due insegnanti, un collaboratore scolastico, 26 compagni della squadra di calcio e 4 allenatori); un’alunna di una elementare di Casciana Terme Lari che martedì scorso aveva accusato un malore a scuola (25 persone in quarantena tra compagni di classe e personale scolastico).

A Lucca positivo uno studente 17enne di un istituto tecnico (quarantena per 18 compagni di classe e e tre insegnanti); un alunno di un’ elementare di Porcari (esito negativo per i tamponi fatti ai compagni di classe, saranno invece ripetuti i test per due coetanei che giocano a calcio con lui, risultati positivi a bassa carica virale); uno studente di una media a San Vito (quarantena per 20 compagni di classe, tre insegnanti e quattro familiari).

Nella provincia di Massa Carrara le due positività riguardano un insegnante di una elementare di Fivizzano (quarantena per 12 alunni e 2 insegnanti) e un’autista di scuolabus ad Aulla (in quarantena 33 bambini della scuola primaria e 5 della scuola materna).

Nell’Aretino, a Castiglion Fiorentino, risultata positiva una maestra e anche il marito e il figlio minorenne, tutti in isolamento a casa. Messe al moment in quarantena venti bambini e due insegnanti delle elementari dove la donna insegna.