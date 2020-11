ORT in streaming con Fabio Luisi e un particolare omaggio a Firenze

In programma la Sinfonia Al Santo Sepolcro di Antonio Vivaldi e la Quarta Sinfonia di Mahler, venerdì 27 novembre alle ore 21 sui canali YouTube e Facebook dell’ORT

Nel live streaming di questo venerdì la musica incontra le immagini video inedite realizzate da Marco Borrelli di una Firenze notturna e solitaria, chiusa dal lockdown e senza turisti.

In questo momento di difficoltà per i cittadini e per tutti quelli che amano questa città, le note

della Sinfonia Al Santo Sepolcro di Antonio Vivaldi, parlano al cuore attraverso la bellezza, per

un messaggio che vuol essere di speranza, grazie ad una sonata che rappresenta la fase più

intensa e drammatica di Vivaldi.

Fabio Luisi è uno dei direttori dalla carriera internazionale più apprezzati e premiati del

momento. Sarà per la prima volta sul podio dell’Orchestra della Toscana in questo particolare

momento e lo farà con uno straordinario omaggio a Firenze.

Dopo l’apertura con la Sinfonia Al Santo Sepolcro di Antonio Vivaldi, composizione liturgica dedicata alla Passione di Cristo, accompagnata dalle immagini della città ferita dalla pandemia, il programma prosegue con la Quarta Sinfonia di Mahler.

Venerdì 27 novembre 2020 ore 21:00

in streaming sui canali You Tube e Facebook dell’Orchestra della Toscana INFO